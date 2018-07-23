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ExxonMobil увеличила оценку запасов на блоке в Гайане с 3,2 до 4 млрд баррелей
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ExxonMobil увеличила оценку запасов на блоке в Гайане с 3,2 до 4 млрд баррелей 

Прайм 39 минут назад
МЕХИКО, 23 июл — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil увеличила оценку обнаруженных извлекаемых запасов углеводородов на блоке Stabroek на шельфе Гайаны до более чем 4 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, сообщила компания.
Ранее Exxon оценивала запасы проекта в 3,2 миллиарда баррелей. В рамках первой фазы проекта Liza 1 компания будет использовать добывающую платформу мощностью 120 тысяч баррелей в день начиная с 2020 года. Вторая фаза Liza 2, которая, как ожидается, будет одобрена в 2018 году, предполагает использование платформы мощностью 220 тысяч баррелей в день, начало добычи запланировано на середину 2022 года.
Потенциал блока Stabroek позволяет использовать на нем пять платформ, добывающих более 750 тысяч баррелей к 2025 году, говорится в сообщении. Площадь блока составляет 26,8 тысячи квадратных километров, 45% проекта принадлежит аффилированной с Exxon Esso Exploration and Production Guyana Limited, Hess Guyana Exploration владеет 30%, CNOOC Nexen Petroleum Guyana — 25%.
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