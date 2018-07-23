Китай готов увеличить импорт зерна из России

Открыть рынки для российских зерновых (пшеница, соя, кукуруза, рис, рапс) Китай может после предоставления информации, необходимой для проведения анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций. Об этом сообщил Россельхознадзор после переговоров с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.

"Инициатива Китая связана с разгорающейся торговой войной с США , учитывая, что именно Соединенные Штаты — один из главных поставщиков и по зерну, и по маслосеменам, — пояснил в беседе с "Российской газетой" руководитель проектов Российского экспортного центра Антон Хохлов. — Напомним, что в последние три года США обеспечивали в среднем треть китайского зернового импорта".

Китаю требуется ежегодно около 90 миллионов тонн соевых бобов, по четыре миллиона тонн семян рапса и кукурузы. Кроме того, устойчиво растет интерес к поставкам пшеницы. По мнению Антона Хохлова, Россия может увеличить поставки в Китай пшеницы, ячменя, а в конце года масличных и кукурузы. «Суммарный потенциал — несколько миллионов тонн», — отмечает он.

Российский потенциал поставок зерна и масличных культур в Китай составляет несколько миллионов тонн