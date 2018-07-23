Китай готов увеличить импорт зерна из России 

Открыть рынки для российских зерновых (пшеница, соя, кукуруза, рис, рапс) Китай может после предоставления информации, необходимой для проведения анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций. Об этом сообщил Россельхознадзор после переговоров с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.
"Инициатива Китая связана с разгорающейся торговой войной с США, учитывая, что именно Соединенные Штаты — один из главных поставщиков и по зерну, и по маслосеменам, — пояснил в беседе с "Российской газетой" руководитель проектов Российского экспортного центра Антон Хохлов. — Напомним, что в последние три года США обеспечивали в среднем треть китайского зернового импорта".
Китаю требуется ежегодно около 90 миллионов тонн соевых бобов, по четыре миллиона тонн семян рапса и кукурузы. Кроме того, устойчиво растет интерес к поставкам пшеницы. По мнению Антона Хохлова, Россия может увеличить поставки в Китай пшеницы, ячменя, а в конце года масличных и кукурузы. «Суммарный потенциал — несколько миллионов тонн», — отмечает он.
Российский потенциал поставок зерна и масличных культур в Китай составляет несколько миллионов тонн
В прошлом сезоне экспорт зерна и масличных из России в Китай составил 1,2 миллиона тонн, что стало рекордом. Было поставлено 75 тысяч тонн зерна (из них 36 тысяч тонн пшеницы и 25 тысяч тонн кукурузы) и около 900 тысяч тонн масла семян (в том числе 731 тысяча тонн сои, 118 тысяч тонн рапса и 47 тысяч тонн семян льна). Однако президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан воздержался от прогнозов по поводу роста наших поставок в Китай. В условиях, когда сбор по зерновым в стране еженедельно пересматривается из-за погодных условий, отечественные экспортеры скорее предпочтут пользоваться наработанными каналами поставок. А это — страны Ближнего Востока и Северной Африки, и прежде всего — Египет, считает он.