Ещё
Китай готов увеличить импорт зерна из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай готов увеличить импорт зерна из России 

Российская Газета 59 минут назад
Открыть рынки для российских зерновых (пшеница, соя, кукуруза, рис, рапс) Китай может после предоставления информации, необходимой для проведения анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций. Об этом сообщил Россельхознадзор после переговоров с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.
"Инициатива Китая связана с разгорающейся торговой войной с США, учитывая, что именно Соединенные Штаты — один из главных поставщиков и по зерну, и по маслосеменам, — пояснил в беседе с "Российской газетой" руководитель проектов Российского экспортного центра Антон Хохлов. — Напомним, что в последние три года США обеспечивали в среднем треть китайского зернового импорта".
Китаю требуется ежегодно около 90 миллионов тонн соевых бобов, по четыре миллиона тонн семян рапса и кукурузы. Кроме того, устойчиво растет интерес к поставкам пшеницы. По мнению Антона Хохлова, Россия может увеличить поставки в Китай пшеницы, ячменя, а в конце года масличных и кукурузы. «Суммарный потенциал — несколько миллионов тонн», — отмечает он.
Российский потенциал поставок зерна и масличных культур в Китай составляет несколько миллионов тонн
В прошлом сезоне экспорт зерна и масличных из России в Китай составил 1,2 миллиона тонн, что стало рекордом. Было поставлено 75 тысяч тонн зерна (из них 36 тысяч тонн пшеницы и 25 тысяч тонн кукурузы) и около 900 тысяч тонн масла семян (в том числе 731 тысяча тонн сои, 118 тысяч тонн рапса и 47 тысяч тонн семян льна). Однако президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан воздержался от прогнозов по поводу роста наших поставок в Китай. В условиях, когда сбор по зерновым в стране еженедельно пересматривается из-за погодных условий, отечественные экспортеры скорее предпочтут пользоваться наработанными каналами поставок. А это — страны Ближнего Востока и Северной Африки, и прежде всего — Египет, считает он.
Российская Газета: последние новости
На военный парад в США потратят рекордную сумму Берлин не изменил позицию по "Северному потоку-2" В Латвии указали на необходимость сотрудничества с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога433
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе298
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение