Что поможет спасти рубль от геополитического негатива

— В последние недели рубль практически игнорирует динамику нефти. Снижение цен на нефть марки Brent на 10 процентов до 71 доллара за баррель с последующим отскоком вверх к 74 долларам остались для российской валюты практически незамеченными. Определяющим фактором для курса рубля сейчас является геополитика.

На этой неделе рубль столкнулся с новым испытанием: влиятельные американские сенаторы Линдси Грэм Роберт Менендес объявили, что представят законопроект об усилении американских санкций против России . Настораживает, что новые санкции могут коснуться энергетического и финансового секторов (ключевых для российской экономики), а также госдолга.

Последнее имеет важное значение для рубля, так как нерезидентам принадлежит 28,2 процента российских ОФЗ. Если иностранцы будут активно продавать российские облигации, рубль окажется под существенным давлением.

Ради справедливости стоит отметить, что риск расширения санкций к России в ближайшие месяцы небольшой. Показательна критика нового законопроекта со стороны целого ряда республиканцев из Конгресса США . Введение новых санкций может иметь негативное влияние на американские компании, работающие в России, прежде всего, на нефтегазовые концерны.

Вероятно, этот закон не пройдет голосование даже в Палате представителей — на следующей неделе она уходит на месячные каникулы. На недельный отдых отправится и Сенат. Почитать текст предлагаемого законопроекта будет интересно, но, скорее всего, он так и останется лежать "в столе" в качестве очередного элемента давления Вашингтона на Москву . Отношения России и США развиваются по синусоиде, мы уже привыкли жить в условиях внешнеполитического давления. Рубль быстро переварит негатив от американских сенаторов и стабилизируется на текущих уровнях.

От заседания Банка России в пятницу, 27 июля, сюрпризов мы не ждем — ставка будет оставлена на текущем уровне в 7,25 процента. В настоящий момент странно было бы снижать ее на фоне рисков расширения санкций и возможного ускорения инфляции во втором полугодии.

Отметим, что, несмотря на насыщенный новостной фон, последние три с половиной месяца курс доллара находится в узком диапазоне 61-64 рубля. И пока на горизонте не видно факторов, способных его выбить из обозначенных границ.

Лучший индикатор для курса рубля — спрос на российские ОФЗ. На этой неделе мы видим, что индекс государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index), рассчитываемый Московской биржей , стабилизировался на уровне 140 пунктов, а на последнем размещении ОФЗ Минфином был отмечен высокий спрос. Это говорит о сохранении интереса инвесторов к российским активам, даже несмотря не умеренно-негативный внешний фон.

По нашим оценкам, июль пара доллар/рубль закончит на уровне 63 рублей, а евро — около отметки 73,5 рубля.