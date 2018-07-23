Стоимость нефтепродуктов не должна превышать уровень инфляции

Он напомнил, что последние 3–4 года стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке не превышала этого показателя, если инфляция была на уровне 7–8%, при этом рост цен на нефтепродукты составлял 4–5%. В этом году, по словам П. Завального, инфляцию практически задушили, она составила не более 3%, поэтому цены на нефтепродукты стали расти.

«Наша задача заключается в том, чтобы в перспективе стоимость нефтепродуктов не превышала стоимость инфляции или незначительно превышала, но для этого будут нужны обоснования», — сообщил эксперт.