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Стоимость нефтепродуктов не должна превышать уровень инфляции
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Стоимость нефтепродуктов не должна превышать уровень инфляции 

РЖД-Партнер 14 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Он напомнил, что последние 3–4 года стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке не превышала этого показателя, если инфляция была на уровне 7–8%, при этом рост цен на нефтепродукты составлял 4–5%. В этом году, по словам П. Завального, инфляцию практически задушили, она составила не более 3%, поэтому цены на нефтепродукты стали расти.
«Наша задача заключается в том, чтобы в перспективе стоимость нефтепродуктов не превышала стоимость инфляции или незначительно превышала, но для этого будут нужны обоснования», — сообщил эксперт.
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