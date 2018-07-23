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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю существенно снизились
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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю существенно снизились 

Прайм 27 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. С 16 по 20 июля на внутреннем рынке России оптовые партии бензина существенно подешевели, следует из данных агентства «Прайм».
Цены на бензин 95 Класс 5 в течение недели снизились на 1,095 тысячи рублей за тонну — до 54,670 тысячи рублей.
Оптовые партии бензина 92 Класс 5 подешевели на 1,199 тысячи рублей — до 51,975 тысячи рублей за тонну.
Цена партии дизельного топлива за указанный период сократилась до 49,763 тысячи рублей за тонну, что на 126 рублей меньше, чем неделей ранее.
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