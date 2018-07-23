Банкротство Shandong Haiyou подчеркнуло проблемы независимых НПЗ в Китае 

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Китайский независимый нефтепереработчик Shandong Haiyou Petrochemical Group и местный химический трейдер совместно подали заявление о банкротстве, что стало последним признаком проблем в секторе на фоне высоких цен на нефть и усиления контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/WU HONG
Компании зарегистрировали свое совместное заявление о банкротстве в суде в уезде Цзюйсянь провинции Шаньдун 16 июля. "Две компании, которые имеют очень схожие масштабы бизнеса, структуру компании, финансы и активы, владеют активами, которые меньше их долгов, и не могут обслуживать свои кредиты, подают заявление о совместном банкротстве", — говорится в заявлении.Shandong Haiyou Petrochemical, основанный в 2006 году, стал первым за последние годы независимым НПЗ, подавшим заявление о банкротстве. Другая компания, Shandong Hongju New Energy Co, торгующая топливом и химической продукцией, была основана в 2013 году и базируется в том же уезде.Juxian Public Transport Development Co Ltd и Комиссии по контролю и управлению государственными активами (SASAC) принадлежит по 30% Haiyou. Оставшиеся 40% акций принадлежат четырем физлицам, показывают данные на сайте государственного управления промышленности и торговли (SAIC).
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Китай готовится обвалить цены на нефть? Китай разрешил импорт нефтепродуктов с частного НПЗ Небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия в Китае — так называемые «чайники» — в последние годы демонстрировали сильный рост, поскольку Китай либерализовал импорт нефти для усиления конкуренции в секторе, где доминируют государственные гиганты. В июле 2015 года правительство Китая начало выдавать независимым нефтепереработчикам лицензии на импорт нефти. Как сообщали «Вести. Экономика», в период с 2015 года и до начала 2018 года независимые НПЗ процветали: им выделялись годовые и полугодовые квоты на импорт сырой нефти, а цены тогда были относительно низкими. Закупки независимых нефтепереработчиков неуклонно росли и достигли примерно пятой части от общего объема китайского импорта. Но хорошие времена для «чайников», похоже, закончились. С 1 марта в Китае начали действовать новые налоговые правила и механизмы отчетности для борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны независимых нефтепереработчиков. Введенная система налоговой отчетности ужесточила контроль за всеми операциями и сделала сбор налогов более эффективным благодаря устранению из цепочки региональных правительств. Независимые переработчики еще недавно пользовались защитой местных органов власти, которые в свою очередь получали экономическую выгоду от «чайников». Новые налоговые правила резко уменьшают маржу «чайников», и им придется сокращать объемы покупаемой нефти, что неминуемо отразится на росте спроса в крупнейшем в мире импортере углеводородов.