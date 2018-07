Банкротство Shandong Haiyou подчеркнуло проблемы независимых НПЗ в Китае

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Китайский независимый нефтепереработчик Shandong Haiyou Petrochemical Group и местный химический трейдер совместно подали заявление о банкротстве, что стало последним признаком проблем в секторе на фоне высоких цен на нефть и усиления контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/WU HONG

Компании зарегистрировали свое совместное заявление о банкротстве в суде в уезде Цзюйсянь провинции Шаньдун 16 июля. "Две компании, которые имеют очень схожие масштабы бизнеса, структуру компании, финансы и активы, владеют активами, которые меньше их долгов, и не могут обслуживать свои кредиты, подают заявление о совместном банкротстве", — говорится в заявлении.Shandong Haiyou Petrochemical, основанный в 2006 году, стал первым за последние годы независимым НПЗ, подавшим заявление о банкротстве. Другая компания, Shandong Hongju New Energy Co, торгующая топливом и химической продукцией, была основана в 2013 году и базируется в том же уезде.Juxian Public Transport Development Co Ltd и Комиссии по контролю и управлению государственными активами (SASAC) принадлежит по 30% Haiyou. Оставшиеся 40% акций принадлежат четырем физлицам, показывают данные на сайте государственного управления промышленности и торговли (SAIC).

