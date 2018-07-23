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Россия одержала победу в споре с Украиной в рамках ВТО
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Россия одержала победу в споре с Украиной в рамках ВТО 

Банки Сегодня 1 час назад
Россия одержала победу в споре с Украиной в рамках ВТОИзучив претензии российской стороны, Третейская группа постановила, что большинство нареканий со стороны России являются обоснованными, а действия Украины действительно нарушают нормы ВТО. В частности, применение методики энергокорректировок, когда при подсчете, учитывается цена актива с других финансовых рынков, было необоснованно.
По итогам изучения претензий, группа рекомендовала украинской стороне произвести пересчет, и в ближайшее время устранить все нарушения.
— Наши основные требования к Украине касательно нитрата аммония были удовлетворены, поэтому можно говорить практически о полной победе Российской Федерации в данном конфликте. Силами Министерства экономического развития РФ и Постоянного представительства России при ВТО, мы смогли добиться поставленных результатов. Методику, которая применяла Украина при расчетах, ранее применяли в Евросоюзе для подсчета антидемпинговых показателей для ряда товаров российского производства. Решение комиссии ВТО подтверждает, что эти действия были неправомерны и со стороны Украины, и со стороны ЕС, — говорится на сайте Минэкономразвития.
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