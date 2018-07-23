Украина подписала конвенцию, связанную с налогообложением выводимого капитала

КИЕВ, 23 июля. / ТАСС /. Исполняющая обязанности главы минфина Украины Оксана Маркарова подписала в понедельник в Лондоне Конвенцию об имплементации мер по предотвращению размывания налоговой базы и искусственного вывода доходов из страны (BEPS).

"Имплементация Плана действий BEPS будет содействовать гармонизации международных налоговых правил с более чем 70 странами и создаст более прозрачную налоговую среду", — говорится в сообщении минфина.

Отмечается, что Конвенция позволит сократить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет содействовать увеличению доходов в бюджет страны. Документ требует ратификации в Верховной раде , уточнили в минфине.

В 2017 году эксперты Института экономики и прогнозирования НАН Украины заявляли, что начиная с 1991 года из Украины в офшоры выведен капитал на сумму $148 млрд, а в «тени» находится не менее 35-40% экономики страны. Еще в мае в минфине пояснили, что Украина до конца года должна ратифицировать данный документ, иначе ЕС включит ее в черный список офшоров.

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения — международное соглашение по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Документ одобрен в 2016 году, к настоящему моменту его подписали более 80 стран.