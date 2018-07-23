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Украина подписала конвенцию, связанную с налогообложением выводимого капитала
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Украина подписала конвенцию, связанную с налогообложением выводимого капитала 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности главы минфина Украины Оксана Маркарова подписала в понедельник в Лондоне Конвенцию об имплементации мер по предотвращению размывания налоговой базы и искусственного вывода доходов из страны (BEPS).
"Имплементация Плана действий BEPS будет содействовать гармонизации международных налоговых правил с более чем 70 странами и создаст более прозрачную налоговую среду", — говорится в сообщении минфина.
Отмечается, что Конвенция позволит сократить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет содействовать увеличению доходов в бюджет страны. Документ требует ратификации в Верховной раде, уточнили в минфине.
В 2017 году эксперты Института экономики и прогнозирования НАН Украины заявляли, что начиная с 1991 года из Украины в офшоры выведен капитал на сумму $148 млрд, а в «тени» находится не менее 35-40% экономики страны. Еще в мае в минфине пояснили, что Украина до конца года должна ратифицировать данный документ, иначе ЕС включит ее в черный список офшоров.
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения — международное соглашение по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Документ одобрен в 2016 году, к настоящему моменту его подписали более 80 стран.
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