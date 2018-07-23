Америка и Иран опять могут поссориться

Несмотря на слабонегативный настрой инвесторов на западных площадках, российские активы сегодня чувствуют себя неплохо на фоне обнадёживающих новостей по компании Русал и растущих котировках нефти. Биржевые индексы в Европе сегодня в первой половине теряют по 0.3-0.5%, при этом фьючерсы на основные биржевые индексы США показывают аналогичные потери. Азиатский регион сегодня завершил торги разнонаправленно. Биржевой индекс в Японии потерял почти 1%, а вот китайские индексы показали рост почти на 0.5% благодаря новой дешёвой ликвидности.

В фокусе внимания в ближайшие дни будет набирающий оборот сезон отчётности в США. На этой неделе будут отчитываться главные «мамонты» из сектора хайтек, и если инвесторы увидят в отчётах негативные тенденции, как это было у компании Netflix , то коррекция по индексу NASDAQ может быть довольно резкая и глубокая.

По-прежнему инвесторы не хотят закладывать в акции растущие риски торговой войны с Китаем . Новые пошлины для китайских товаров должны вступить в силу уже с 1 сентября, и чем будет ближе эта дата, тем сильнее с рынков будет испаряться позитив.

Новость вчерашнего дня тоже озадачила многих инвесторов, хотя главная реакция пока видна только на рынке нефти. Иран сделал заявление, что в случае дальнейшего давления со стороны США он может запросто перекрыть пролив и это приведёт к вертикальному взлёту цен на нефть, что Америке, да и всей мировой экономике сейчас явно не надо. Д. Трамп обрушился с резкой критикой на подобные заявления Ирана и сказал, что никто не имеет права угрожать США. Похоже, конфликту с Ираном всё же быть, причём до ноября, а значит, нефть может переписать свои максимальные отметки текущего года.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи подрос на 0.8%, до отметки 2265 пункта, а валютный индекс РТС прибавил 1.4% и поднялся до отметки 1130 пунктов. Несмотря на сегодняшний позитив, причин для радости сейчас нет. Российские индексы падали всю прошлую неделю, снижение продолжалось пять торговых дней подряд и сейчас мы наблюдаем просто технический отскок и закрытие коротких позиций. Объёмы торгов ниже среднего, и крупных покупателей на рынке пока не видно. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка — они прибавляют почти 2.5%, акции Газпрома и ГМК растут на 1.5%, ну а в лидерах дня акции Русала, которые взлетели на 7%. Накануне российская алюминиевая компания Русал предоставила Министерству финансов США план, который поможет ей выйти из-под действия американских санкций. Об этом в интервью Reuters сообщил глава ведомства Стивен Мнучин . На Гонконгской фондовой бирже акции Русала взлетели на 11%.

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс чётко развернулся от своего исторического максимума и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе. Пока инвесторам ещё можно удерживать ранее купленные акции, но если отметка 2200 будет пробита вниз, то лучше частично или полностью выходить из российских акций.

Индекс промышленных металлов сегодня растёт на 1%, но это тоже похоже на технический отскок после месячного падения. Как только возобновится снижение китайского юаня, цены на промышленные и драгоценные металлы вновь пойдут вниз. Цена тройской унции золота сегодня показывает скромный рост на 0.2% и пока консолидируется вблизи отметки 1230 долларов. Цены на нефть после встречных резких заявлений со стороны Ирана и США вновь перешли к росту, хотя не столь существенному. Цена нефти марки Brent сегодня растёт на 1.1% и приближается к отметке 74$ за баррель, но это на 10% ниже максимальных отметок текущего года.

На глобальном валютном рынке немного продолжает сдавать свои позиции американский доллар после резкой пятничной критики Д. Трампа, а все высокодоходные валюты сегодня растут на 0.5-1%. Сам индекс доллара пока торгуется выше отметки 94 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар чуть выше отметки 1.17. Российский рубль сегодня отыграл часть потерь в паре с долларом. Ему удалось прибавить почти 0.7%, и теперь он консолидируется около отметки 63.

До конца дня позитив на российском фондовом рынке должен сохраниться, даже несмотря на слабость зарубежных биржевых индексов. На первый план вновь выходит геополитика, и, кроме Д. Трампа, никто не знает куда завтра может пойти рынок.