Ввиду ускорения инфляционных ожиданий от Банка России не стоит ожидать снижения ставки

На прошлой неделе на глобальном долговом рынке не наблюдалось существенных движений. Темы, волнующие инвесторов, все те же — торговые войны, монетарная политика США и укрепление доллара. Однако существенно новой информации по данным вопросам не поступило. В результате за неделю пятилетние CDS ЮАР Мексики остались без изменений, пятилетние CDS Бразилии Турции потеряли по 13-15 б.п. в отсутствие негативных новостей. Индекс облигаций EMBI+ снизился на 0,1%, индекс CEMBI вырос на 0,4%.

Цены российских активов на прошедшей неделе корректировались. Этому поспособствовало как отсутствие приятных сюрпризов от встречи В. Путина Д. Трампа , так и спекуляции о возможных новых санкциях в отношении РФ . Рубль подешевел на 1,7% относительно доллара. Пятилетний CDS на РФ вырос на 10 б.п. Корректировались и цены российских еврооблигаций, что также можно объяснить техническим фактором: в предыдущие недели эти бумаги демонстрировали опережающий рост относительно облигаций других развивающихся стран. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI потеряли за неделю 1,2% и 0,3% соответственно.

Рублевый долговой рынок оказался под давлением на фоне ослабления рубля. Кривая ОФЗ поднялась на 10-20 б.п. Индексы гособлигаций и корпоративных облигаций МосБиржи потеряли 0,6% и 0,1% соответственно.

В ближайшие недели основными событиями, определяющими динамику долговых рынков, могут снова стать заседания центробанков. На этой неделе в четверг и пятницу состоятся заседания европейского и российского регуляторов, на следующей неделе — ФРС США , Банка Англии и Банка Японии