Ещё
Ввиду ускорения инфляционных ожиданий от Банка России не стоит ожидать снижения ставки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ввиду ускорения инфляционных ожиданий от Банка России не стоит ожидать снижения ставки 

Прайм 55 минут назад
На прошлой неделе на глобальном долговом рынке не наблюдалось существенных движений. Темы, волнующие инвесторов, все те же — торговые войны, монетарная политика США и укрепление доллара. Однако существенно новой информации по данным вопросам не поступило. В результате за неделю пятилетние CDS ЮАР и Мексики остались без изменений, пятилетние CDS Бразилии и Турции потеряли по 13-15 б.п. в отсутствие негативных новостей. Индекс облигаций EMBI+ снизился на 0,1%, индекс CEMBI вырос на 0,4%.
Цены российских активов на прошедшей неделе корректировались. Этому поспособствовало как отсутствие приятных сюрпризов от встречи В. Путина и Д. Трампа, так и спекуляции о возможных новых санкциях в отношении РФ. Рубль подешевел на 1,7% относительно доллара. Пятилетний CDS на РФ вырос на 10 б.п. Корректировались и цены российских еврооблигаций, что также можно объяснить техническим фактором: в предыдущие недели эти бумаги демонстрировали опережающий рост относительно облигаций других развивающихся стран. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI потеряли за неделю 1,2% и 0,3% соответственно.
Рублевый долговой рынок оказался под давлением на фоне ослабления рубля. Кривая ОФЗ поднялась на 10-20 б.п. Индексы гособлигаций и корпоративных облигаций МосБиржи потеряли 0,6% и 0,1% соответственно.
В ближайшие недели основными событиями, определяющими динамику долговых рынков, могут снова стать заседания центробанков. На этой неделе в четверг и пятницу состоятся заседания европейского и российского регуляторов, на следующей неделе — ФРС США, Банка Англии и Банка Японии.
Ввиду ускорения инфляционных ожиданий от Банка России не стоит ожидать снижения ключевой ставки в эту пятницу, несмотря на сохранение текущей инфляции у исторических минимумов. Тем не менее позитивные комментарии со стороны главы ЦБ или улучшение риторики в пресс-релизе по итогам заседания вполне вероятны.
Прайм: последние новости
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские Госдума переносит принятие законов о спецрайонах в РФ на осень Французский министр заявил о фактическом начале торговой воны Европы и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога210
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину59
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет18
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор317
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение