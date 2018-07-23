GasLog: торговая война омрачает перспективы СПГ-рынка

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Быстро развивающийся рынок сжиженного природного газа (СПГ) может выдержать эскалацию торгового конфликта между США Китаем , но риски возрастают, пишет Bloomberg

Фото: EPA/YU FANGPING

До сих пор СПГ не попал под действие взаимных тарифов, но если это случится, цены будут расти и сдерживать покупателей, в то время как открываются новые рынки для топлива, заявил Пол Воган, генеральный директор компании GasLog Ltd., которая владеет и управляет судами для перевозки СПГ.

"Меня беспокоит то, что более высокие цены начнут разрушать часть этого спроса, — сказал Воган. — На данный момент этого не происходит, но такие вещи, как пошлины, увеличивающие стоимость СПГ, не будут чем-то хорошим".

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Влияние пошлин на рынок СПГ будет особенно ощущаться, поскольку США стремятся стать крупнейшим в мире экспортером топлива, а Китай стимулирует глобальный спрос в своем стремлении к более чистым источникам энергии.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт СПГ в страну в первом полугодии увеличился на 50% в годовом выражении. Борьба Китая с загрязнением окружающей среды означает, что СПГ не будет втянут в торговую войну, считает Воган.

Японию. Любой эффект от потенциальных пошлин будет уменьшен, если общий спрос на СПГ останется высоким, сказал он. Существует возможность перераспределения торговых потоков. Китай может заменить поставки из США на австралийский СПГ, который обычно отправляется на Тайвань, в Южную Корею

Торговый конфликт между двумя крупнейшими в мире экономиками может также затруднить для предлагаемых американских проектов по сжижению привлечение долгосрочных китайских покупателей, препятствуя принятию окончательных инвестиционных решений для новых проектов поставок.

Как сообщали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов ввести пошлины на $500 млрд импорта из Китая.

Ранее в июле начали действовать американские пошлины на товары из Китая на $34 млрд Пекин ввел ответные пошлины на товары из США на аналогичную сумму.