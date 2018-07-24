В России не планируют вводить акциз на кальянную смесь

России не будут вводить акциз на кальянную смесь, об этом свидетельствует законопроект об индексации сборов на табачную продукцию, передает сетевое издание m24.ru

В редакции проекта документа для первого чтения предполагалось взимать 457 рублей за килограмм кальянной смеси в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году.

Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты поддержали исключение этой нормы из текста по предложению правительства РФ , рассказал зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский . Мотивации отмены акциза не приводилось.