Чижов: прокладка «Северного потока — 2» обойдется чуть дороже в случае отказа Дании

Владимир Чижов. МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа Дании дать разрешение на его прокладку все равно будет реализовано, а изменение маршрута обойдется чуть дороже. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при ЕС

"Для датчан — это вопрос сугубо внутренней политики. Они должны понимать: что бы они ни сказали, «Северный поток — 2» все равно будет. Самый худший вариант: будет немного изменен маршрут, он пойдет в обход. Это изменение обойдется чуть дороже", — отметил высокопоставленный дипломат.

"Но вопрос все равно будет решен. Хотя, конечно, все равно найдутся и те, кто будет против", — добавил он.

Дания — последняя страна, которая еще не выдала разрешение на прокладку газопровода. Финансовый директор Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Пол Коркоран отмечал, что строительство «Северного потока — 2» может быть начато летом 2018 года до получения разрешений от Дании, на территорию которой приходится только 10% маршрута. При отсутствии разрешения от Копенгагена партнеры готовы частично изменить маршрут, проложив его в международных водах к северу от страны.