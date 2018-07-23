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В ЕК рассказали о роли Евросоюза в мировой торговле
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В ЕК рассказали о роли Евросоюза в мировой торговле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", — сказал Схинас.
Он напомнил, что недавно между Евросоюзом и Японией было подписано новое торговое соглашение.
Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ соглашение об экономическом партнерстве.
Юнкер отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.
В свою очередь Туск рассказал, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.
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