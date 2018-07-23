Ещё
Предложен способ борьбы с нелегальными таксистами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили способ борьбы с нелегальными таксистами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков (ЕР) обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением дать возможность таксистам покупать патенты для легализации своей деятельности.
"Если деятельность по таксомоторным перевозкам будет возможна при наличии специального разрешения (что имеет место сейчас) и одноразовой платы за патент, например, в сумме 15-20 тысяч рублей за один год деятельности, то это будет мотивировать нелегальных перевозчиков к легализации, т.е. к получению специального разрешения и покупке патента, что исключит обязанности дальнейшего общения с налоговыми органами, в силу, фактически, ликвидации необходимости финансовой отчетности их стороны", — пишет Лысаков в письме Медведеву.
По мнению политика, таким образом, государственный бюджет сможет ежегодно получать дополнительные доходы в сумме не менее 20-30 миллиардов рублей. Депутат также уточнил в письме, что на данный момент в России не менее 3 миллионов человек занимаются таксомоторными перевозками, при этом "более половины из этого числа — нелегальные перевозчики, называемые в народе "бомбилами".
"Столь массовое наличие таких перевозчиков объясняется их боязнью и нежеланием общаться с налоговыми органами", — полагает политик.
Лысаков отметил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает усиление санкций за нелегальные таксомотороные перевозки с пятитысячного штрафа рублей до штрафа в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком до полугода.
"Комплексность такого подхода по легализации трудовых отношений благотворно скажется на безопасности перевозок и пополнении федерального бюджета", — заключил депутат.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину68
Россияне взбунтовались из-за нового налога177
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор368
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение