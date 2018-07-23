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Туркмены взбунтовались против президента и поплатились
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Туркмены взбунтовались против президента страны и поплатились 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жители столицы Туркмении Ашхабада устроили бунт из-за цен на курицу и проводимой властями страны политики, однако протест был жестко пресечен сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об инциденте в понедельник, 23 июля, публикует портал «Альтернативные новости Туркменистана».
По информации издания, недовольство выплеснулось около двух недель назад на базаре в Абадане — новообразованном районе Ашхабада. Собравшиеся на рынке люди ждали привоза куриных окорочков.
«Окорочка поступают в государственную торговлю. Цена их установлена на уровне 14 манатов (чуть более 250 рублей — прим. «Ленты.ру»). Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов (около 450 рублей — прим. «Ленты.ру») за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт», — рассказал собеседник издания.
Очевидцы сообщили, что люди начали громко выражать свое возмущение и попытались прорваться в магазин. Довольно скоро в толпе зазвучали высказывания о безудержном росте цен, обнищании населения и отсутствии работы. Чуть позже собравшиеся начали критиковать президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который, по их мнению, и довел страну до подобной ситуации.
Через 20 минут толпу со всех сторон окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю наиболее активных, по их мнению, подстрекателей недовольства. Несколько человек были избиты, скручены и посажены в спецтранспорт. Оставшиеся на базаре жители столицы бросились врассыпную.
«Когда остались лишь зеваки и случайные прохожие, кто-то из людей в штатском громко спросил, озираясь вокруг, мол, еще недовольные есть? После этого работники исчезли так же быстро, как и появились», — сообщает издание.
Число задержанных в тот день, а также их дальнейшая судьба «Альтернативным новостям Туркменистана» неизвестны.
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