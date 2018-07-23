Бюджет ЕАО увеличили более чем на 850 млн рублей 

Депутаты заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) увеличили бюджет региона на 850 млн руб., пишет РИА «Восток-Медиа».
Это стало возможным благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны в размере более 566 млн руб. и дополнительным налоговым и неналоговым доходам на общую сумму свыше 285 млн руб.
Дополнительные средства региональные власти намерены потратить на реализацию инициативы по социальному развитию центров экономического роста, повышение зарплаты бюджетников, медицинскую помощь и подготовку к отопительному сезону.