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Бюджет ЕАО увеличили более чем на 850 млн рублей
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Бюджет ЕАО увеличили более чем на 850 млн рублей 

Rambler News Service 38 минут назад
Депутаты заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) увеличили бюджет региона на 850 млн руб., пишет РИА «Восток-Медиа».
Это стало возможным благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны в размере более 566 млн руб. и дополнительным налоговым и неналоговым доходам на общую сумму свыше 285 млн руб.
Дополнительные средства региональные власти намерены потратить на реализацию инициативы по социальному развитию центров экономического роста, повышение зарплаты бюджетников, медицинскую помощь и подготовку к отопительному сезону.
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