Бюджет ЕАО увеличили более чем на 850 млн рублей

Это стало возможным благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны в размере более 566 млн руб. и дополнительным налоговым и неналоговым доходам на общую сумму свыше 285 млн руб.

Дополнительные средства региональные власти намерены потратить на реализацию инициативы по социальному развитию центров экономического роста, повышение зарплаты бюджетников, медицинскую помощь и подготовку к отопительному сезону.