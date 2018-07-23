Госсовет Китая призывает к превентивной налогово-бюджетной политике

ПЕКИН, 23 июл — ПРАЙМ. Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем США , сообщает Dow Jones.

"Упреждающая налогово-бюджетная политика должна стать еще более сильной", — было отмечено на регулярном заседании Госсовета КНР в понедельник, сообщило государственное информационное агентство CCTV.

Вместе с тем было сделано предостережение от наводнения финансовой системы страны наличностью и отмечается, что «благоразумная денежно-кредитная политика должна быть и не слишком жесткой, и не слишком мягкой». Это заявление указывает на то, что власти страны не станут значительно смягчать денежно-кредитную политику.

Госсовет также попросил финансовые организации оказать денежную поддержку малым предприятиям, используя для этого средства, полученные в результате сокращения резервных требований. Кроме того, он решил распространить программу сокращения налогов, которая ранее применялась только к технологическим компаниям малого и среднего бизнеса, на все компании страны.

Темпы экономического роста в Китае в последнее время замедлились, во 2-м квартале было отмечено небольшое замедление роста ключевых индикаторов, в том числе инвестиций в активы с фиксированным доходом.