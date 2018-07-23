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Медведев назвал стоимость нацпроекта по демографии
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Медведев рассказал, сколько денег выделят на финансирование нацпроекта «Демография» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, сколько средств планируется выделить на финансирование нацпроекта «Демография».
Об этом сообщает ТАСС.
«Речь идёт о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн рублей», — сказал он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что это очень крупная сумма, поэтому каждое предложение по нацпроекту должно быть ориентировано на максимальный эффект.
Ранее стало известно, что семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2  Ещё 9 источников 
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