Медведев назвал стоимость нацпроекта по демографии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, сколько средств планируется выделить на финансирование нацпроекта «Демография».
Об этом сообщает ТАСС.
«Речь идёт о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн рублей», — сказал он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что это очень крупная сумма, поэтому каждое предложение по нацпроекту должно быть ориентировано на максимальный эффект.
Ранее стало известно, что семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.