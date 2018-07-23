Медведев назвал стоимость нацпроекта по демографии

Медведев рассказал, сколько денег выделят на финансирование нацпроекта «Демография»

Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идёт о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн рублей», — сказал он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что это очень крупная сумма, поэтому каждое предложение по нацпроекту должно быть ориентировано на максимальный эффект.

Ранее стало известно, что семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.