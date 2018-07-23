Аналитики: Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится на текущей неделе

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ и стабилизации курса рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю повысятся на 0,05% и на 1,1% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 73 долларов за баррель, а курс евро к доллару опустится в пределах 1 цента — ниже 1,164 доллара. Рубль относительно доллара останется около 63,5, а против евро подрастет в пределах 20 копеек — до 73,8, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На текущей неделе в Йоханнесбурге состоится саммит лидеров БРИКС , в котором примет участие президент России Владимир Путин , напоминает Константин Кочергин из банка «Восточный».

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA отмечает, что в первой половине наступившей недели инвесторы будут отыгрывать возросшие риски дальнейшего усиления торгового протекционизма со стороны США

"Торговая война между США и партнерами остается в поле зрения инвесторов, тем не менее накал страстей пока не усиливается. Новая порция новостей вполне может спровоцировать усиление волатильности на мировом рынке", — говорит Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал».

Внимание рынков на этой неделе будет направлено на публикацию предварительной оценки ВВП США за прошлый квартал, указывает Владимир Евстифеев из банка «Зенит» . «Рыночные прогнозы предполагают, что в среднем американская экономика выросла на 4% против 2% в первом квартале, потребительская активность усилилась с 0,9% до 2,8%, а дефлятор ВВП ускорился с 2,2% до 2,4%. Позитивная оценка экономики, неоднократно выраженная ФРС , должна получить подтверждение в этой статистике, иначе доллар может оказаться под давлением», — добавляет он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

В последние дни российский фондовый рынок находится под давлением на фоне обострения санкционной истории, общей слабости развивающихся рынков и снижения нефтяных котировок, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка

Весомое влияние на российский рынок по-прежнему оказывает внешняя конъюнктура, соответственно, на этой неделе появление новых комментариев со стороны США либо Китая в отношении торговых ограничений может в целом существенно влиять на аппетит к риску на глобальных рынках и находить отражение на рынке российском, указывает аналитик.

В целом дивидендный сезон в РФ практически завершился, и теперь дивидендные отсечки в акциях не будут оказывать техническое влияние на индекс, а скорее напротив, часть полученных инвесторами дивидендов будет возвращаться на рынок, считает он. При сценарии нейтрального новостного фона на текущей неделе базовым вариантом можно считать, что индекс Мосбиржи проведет большую часть времени в диапазоне 2250-2300 пунктов.

Российский фондовый рынок на третьей неделе июля заметно снизился, и не исключено, что инвесторы посчитают продажи избыточными и попробуют стабилизировать ситуацию, полагает Анна Бодрова из «Альпари». Индекс Мосбиржи может консолидироваться в пределах 2245-2285 пунктов, прогнозирует аналитик.

РУБЛЬ МАЛО ИЗМЕНИТСЯ

Рубль на текущей неделе должен получить поддержку от продаж валюты экспортерами, кроме того, российскую валюту может поддержать сохранение жесткой риторики Банка России , считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Виктор Веселов. "В последующем заявлении главы регулятора будет акцентировано внимание на риски инфляции из-за чемпионата FIFA 2018, высоких цен на бензин, а также на мировых рисках, например, на торговой войне между США и Китаем, которая приведет к спаду мировой торговли и снижению мировой экономики. Поэтому глава ЦБ РФ также сделает акцент на дальнейшее развитие нейтральной денежно-кредитной политики на горизонте до конца 2018 — первая половина 2019 года", — ожидает главный аналитик банка «Глобэкс»

Рубль продолжит испытывать на себе влияние негативных факторов, однако пик налоговых платежей и попытки коррекционного роста нефти будут смягчать давление на рубль, считает Денис Давыдов из Нордеа банка

Рубль будет ощущать определенную поддержку со стороны проходящего налогового периода, но если нефть останется по давлением, российской валюте будет нечего этому противопоставить, полагает Бодрова из «Альпари».

Пара евро-доллар проторгуется в диапазоне 1,16-1,17, считает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс». «Ожидаемый диапазон, в котором будет находиться рубль в течение недели: 62,5-64,5 за доллар. Евро, соответственно, может варьироваться от 72,5 до 75,5 рубля», — полагает аналитик.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

С точки зрения конкретных эмитентов отдельный интерес вызывают текущие уровни по акциям Сбербанка (район 200 рублей за бумагу), отмечает Поддубский из Промсвязьбанка.

Что касается секторов, то наибольший интерес для инвесторов представляют компании-экспортеры, выигрывающие от ослабления рубля, в частности металлургический и нефтегазовый сектор, который также прекрасно себя чувствует благодаря высоким ценам на нефть, считает Желаннова из УК «Альфа-Капитал». Слабым выглядит ритейл, особенно в преддверии повышения НДС, указывает аналитик.

Кочергин из банка «Восточный» рекомендует покупать бумаги компаний розничного и потребительского секторов и продавать акции банков.