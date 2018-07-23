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Москоммерцбанк изменил ставки по депозитам юрлиц
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Москоммерцбанк изменил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 58 минут назад
Москоммерцбанк скорректировал ставки по депозитам для юридических лиц.
По «Стандартному» сроки размещения составляют от восьми до 730 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов. Ставки в рублях составляют на данный момент 6,25—7,5% годовых, в долларах — 0,9—1,1% (ранее — 5,5—7% в рублях и 0,3—1,25% в долларах). Прием дополнительных взносов и выдача части депозита не предусмотрены.
Продуктовый виджет
Сроки размещения «Депозита в рамках генерального соглашения» — от одного до 730 дней. Средства привлекаются в рублях под 6,25—7,5% годовых и в долларах под 0,9—1,1% (вместо 5,5—7% и 0,3—1,25% соответственно). Сумма депозита — от 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов. Частичное или полное изъятие средств допускается по согласованию с банком. При внесении дополнительных взносов доход на каждый последующий взнос начисляется согласно ставке, действующей на момент взноса, или по согласованию с казначейством.
Выплата процентов по двум депозитам осуществляется ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. Если вкладчиком выбрана ежемесячная выплата процентов, то от ставки, действующей в случае выплаты дохода в конце срока, отнимается 0,4 процентного пункта; при ежеквартальных выплатах исходная ставка будет ниже на 0,2 п. п.
Сроки привлечения депозита «Гарантийный» составляют от восьми до 1 500 дней, ставки — 5,5—7,5% в рублях и 0,9—1,1% в долларах (до этого — 5,25—7% в рублях и 0,3—1,25% годовых в долларах). Сумма размещения — от 10 тыс. рублей, 3 тыс. долларов. Пополнение счета и выдача части депозита не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока.
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