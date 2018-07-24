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Госдума приняла закон о повышении НДС
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Госдума приняла закон о повышении НДС 

Газета.Ru 40 минут назад
Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, данный законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.
В середине июня правительство предложило увеличить ставку НДС с 18% до 20% с 2019 года. Как ранее заявил первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов, такая мера позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов.
В экономическом обосновании к документу речь идет о 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.
Льготные и нулевые ставки власти не планируют менять.
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