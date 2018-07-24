Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, данный законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.

В середине июня правительство предложило увеличить ставку НДС с 18% до 20% с 2019 года. Как ранее заявил первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов , такая мера позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов.

В экономическом обосновании к документу речь идет о 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

Льготные и нулевые ставки власти не планируют менять.