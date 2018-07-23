Кредиты могут стать дороже после новых решений Банка России

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ, Александр Жирнов Центральный банк принял решение с 1 августа 2018 года увеличить на один процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте: перед физическими лицами — до 7%, перед юридическими — до 8%.

В сообщении ЦБ сказано, что данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Новые нормативы обязательных резервов начнут рассчитываться за август 2018 года.

Кроме того, Центробанк повысил коэффициенты риска по кредитам на покупку недвижимости до 150% со 130%, по требованиям к экспортерам — до 110% со 100%, по прочим требованиям в иностранной валюте — до 130% со 110%. Эти коэффициенты будут применяться к кредитам, выданным после 1 июля 2018 года.

В начале июля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что возможное повышение нормы резервирования валютных вкладов не будет радикальным, и Банк России будет двигаться в политике девалютизации «небольшими шагами», создающими стимулы, чтобы не ставить банки перед резкими изменениями.

По данным ЦБ, объем валютных средств клиентов в российских банках, выраженный в долларах, снизился за первое полугодие с 258 до 248,5 миллиардов, в том числе вклады физических лиц — с 92,8 до 87,4 миллиардов.

По мнению экспертов, опрошенных агентством «Прайм», Центробанк продолжает своими действиями повышать устойчивость российской банковской системы, целенаправленно снижая риск возможных колебаний курсов валют. Однако в этом вопросе необходимо избежать резких движений, чтобы не вызвать отток средств из кредитных организаций в наличные и за рубеж. Неизбежно усложнится и процесс получения кредита. Кроме того, кредитные деньги могут стать дороже.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин напомнил, что политика девалютизации понятна и достаточно планомерно проводится после кризиса 2014 года.

"Это началось не сейчас. Центральный банк уже несколько лет проводит политику так называемой девалютизации активов банковского сектора. В 2016 году также повышались нормы требований к банкам, сейчас мы видим продолжение того процесса", — сказал эксперт.

По его словам, отчасти это обусловлено тем, что резкие колебания валютных курсов достаточно сильно влияют на устойчивость банковской системы. В первую очередь — на нормативы по капиталу, поскольку после 2014 года, когда была достаточно сильная девальвация валюты, многие банки столкнулись с такой проблемой.

"Их валютные балансы в рублевом выражении сильно переоценились, и многие оказались в том состоянии, когда текущий капитал не покрывал, не обеспечивал нужных нормативов относительно активов", — пояснил Сусин.

Действия ЦБ, по мнению эксперта, действительно стимулируют банки снизить привлечение валютных активов и, в первую очередь, валютные депозиты, делая их менее доходными для самих банков.

НУЖНО ИЗБЕЖАТЬ СЛИШКОМ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

Если говорить о влиянии на потребителей, ставки для них со стороны банков в итоге будут несколько ниже, чем это может быть обусловлено рыночными факторами. Это произойдет, поскольку банки будут вынуждены создавать определенную разницу между ставками за счет регуляторных норм, считает эксперт.

"Это действительно дестимулирует привлечение валюты банками от населения", — сказал Сусин.

По его мнению, стоит ожидать дальнейшего плавного снижения объемов вкладов населения в валюте в российской банковской системе.

"Так или иначе, банки сами понимают эти риски в своей валютной структуре баланса. У банков тоже есть некоторая политика, которая позволяет меньше зависеть от колебаний валютных курсов", — сказал Сусин.

При этом он отметил, что в этой ситуации существуют и некоторые риски. Определенный спрос на валютные сбережения есть. Непривлекательность вкладов в валюте в банках может привести к оттоку средств за пределы российской банковской системы.

"Это тоже нужно понимать. Особенно резких движений здесь не хотелось бы видеть. Это просто может спровоцировать отток валюты из банковской системы России в иностранные юрисдикции или вообще в наличную валюту. Если ставки будут низкими, и не будут располагать к тому, чтобы держать валюту в банках", — подытожил Сусин.

ВЗЯТЬ КРЕДИТ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что продолжение политики девалютизации является следующим шагом «зачистки» банковской системы с целью повышения ее стабильности.

"Это — комплексный вопрос, который хочет решить ЦБ. Мы недавно видели глобальную зачистку банковского сектора, сейчас происходит еще одна, для того, чтобы обеспечить стабильность российской банковской системы", — заявил эксперт.

Антонов склонен полагать, что в результате таких действий Банка России клиентам будет сложнее получить кредиты, поскольку основная тяжесть последствий повышения нормативов резервирования ляжет на них.

"Дополнительные сложности появятся, поскольку под любой кредитный продукт банк будет вынужден резервировать на 1% больше. Это — дополнительные расходы, и на кого они лягут, уже ясно. Это — клиенты. Получить будет, во-первых, дороже, во-вторых — сложнее", — сказал он.

По мнению Антонова, с валютными вкладами ситуация не столь очевидная, как с кредитами. Их количество будет снижаться, но не так резко. «Со вкладами мы уже сейчас наблюдаем снижение. Спрос падает. Но, на мой взгляд, обвала по банковским вкладам, конечно, не будет», — сказал эксперт.