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Названы сроки нового кризиса
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Названы сроки нового кризиса 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский и мировой фондовые рынки ждет «худшее», уверен эксперт инвестиционной компании «Финам» Василий Олейник.
Экономист отметил, что в настоящее время фондовые рынки реагируют на новости и, как следствие, зависят от геополитики, почему предсказывать что-либо сейчас крайне трудно. Тем не менее «с уверенностью» спрогнозировать он может одно — «худшее еще впереди».
«И острая фаза начнется в августе», — убежден Олейник.
Эксперт обратил внимание на падение фондового рынка России, которое продолжается пятый день из-за уменьшения стоимости сырья и вероятности ужесточения санкций США. По его словам, в августе валютный индекс РТС, который на момент написания новости составлял 1,133 тысячи пунктов, «держит путь» к 1,05 тысячи, отметке, которую и может достигнуть в августе.
Несколько дней назад рейтинговое агентство Standard & Poor's назвало экономику России «структурно слабой» из-за ее зависимости от цен на сырье и действий государства и спрогнозировало ей трудности в ближайшие четыре года. По мнению специалистов S&P, российской экономике грозит падение иностранных вложений в ее реальный сектор, сохранение вдвое меньших по сравнению со среднемировыми темпов роста, а также продолжение падения курса рубля.
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