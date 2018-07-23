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Доходы населения Кубани в январе-июне 2018 года выросли на 2,8%
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Доходы населения Кубани в январе-июне 2018 года выросли на 2,8% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Денежные доходы населения Краснодарского края в январе-июне 2018 года составили 1,02 трлн рублей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Краснодарстат.
По данным статистического наблюдения, среднемесячная заработная плата в мае 2018 года составила 34,4 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2018 года она увеличилась на 4,9%, с маем 2017 года — на 10%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, за май 2018 года по сравнению с апрелем текущего года увеличилась на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.
Средний размер назначенных пенсий в мае 2018 года составил 12,38 тыс. рублей и по сравнению с июнем 2017 года увеличился на 3,4%.
Денежные расходы населения за отчетный период, по данным Краснодарстата, составили 1,03 трлн рублей, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Денежные расходы населения превысили доходы на 13,4 млрд рублей.
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