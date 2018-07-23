Доходы населения Кубани в январе-июне 2018 года выросли на 2,8%

Денежные доходы населения Краснодарского края в январе-июне 2018 года составили 1,02 трлн рублей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Краснодарстат.

По данным статистического наблюдения, среднемесячная заработная плата в мае 2018 года составила 34,4 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2018 года она увеличилась на 4,9%, с маем 2017 года — на 10%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, за май 2018 года по сравнению с апрелем текущего года увеличилась на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.

Средний размер назначенных пенсий в мае 2018 года составил 12,38 тыс. рублей и по сравнению с июнем 2017 года увеличился на 3,4%.

Денежные расходы населения за отчетный период, по данным Краснодарстата, составили 1,03 трлн рублей, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Денежные расходы населения превысили доходы на 13,4 млрд рублей.