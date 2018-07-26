«Единая Россия» предложила способ смягчения последствий пенсионной реформы 

Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме выступает за привязку пенсионных льгот к действующему возрасту выхода на пенсию (55 лет — женщины, 60 — мжчины) независимо от пенсионной реформы. Об этом рассказал глава фракции Сергей Неверов, передает «Интерфакс».
Он пояснил, что в регионах сейчас существует большое количество льгот для людей, вышедших на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Единороссы обсуждают с регионами сохранение этих льгот по возрасту, а не по выходу на пенсию. Такой же позиции в «Единой России» придерживается и в отношении федеральных льгот.
Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных расходов, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты.