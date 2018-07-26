«Единая Россия» предложила способ смягчения последствий пенсионной реформы

Он пояснил, что в регионах сейчас существует большое количество льгот для людей, вышедших на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Единороссы обсуждают с регионами сохранение этих льгот по возрасту, а не по выходу на пенсию. Такой же позиции в «Единой России» придерживается и в отношении федеральных льгот.