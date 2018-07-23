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Цена бензина снизилась на московских заправках
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Цена бензина снизилась на московских заправках 

360tv.ru 45 минут назад
Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе с 16 по 23 июля снизились. Об этом сообщило агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на пресс‐службу Московской топливной ассоциации (МТА).
По состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на дизельное топливо на АЗС Москвы снизились на одну копейку и составили 44,26 рубля за литр, на бензин марки АИ-92 — на три копейки (42,22 рубля за литр), на АИ-95 — на 2 копейки (45,68 рубля за литр).
Уточняется, что снижение стоимости топлива отмечалось на заправках Shell, Astra и «ТрансАЗС».
Топливные цены на остальных заправках не изменились.
В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз.
В первом полугодии 2018 года жители Люксембурга приобрели больше всего бензина в Европе. Россия заняла 16-е место, опередив Грецию и уступив Италии.
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