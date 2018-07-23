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Россия и Иран обсудили сотрудничество по линии ОПЕК
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Россия и Иран обсудили сотрудничество по линии ОПЕК 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Зангане провели 23 июля переговоры в Москве. Об этом сообщила пресс-служба российского Минэнерго.
Стороны обсудили дорожную карту сотрудничества стран в энергетической сфере, а также планы по участию российских нефтегазовых компаний в иранских добычных проектах. Кроме того, участники встречи поговорили о совместных газовых проектах и сотрудничестве по линии Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Регулярные контакты на высшем уровне создают благоприятные условия для укрепления двустороннего сотрудничества как на межведомственном, так и на корпоративном уровне", — приводятся слова министра энергетики России Александра Новака в сообщении.
Накануне первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер вместе с генсекретарем ФСЭГ Юрием Сентюриным встретился в Дохе с катарским коллегой Мухаммедом Салехом аль-Садой, а также главой Минэнерго Тринидада и Тобаго Франклином Ханом. Стороны обсуждали в том числе сотрудничество в рамках глобальной сделки ОПЕК+. Подробности не сообщались.
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