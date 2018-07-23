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Минфин переадресовал вопрос о госбумагах США в ЦБ
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ЦБ не рассказал Минфину о причинах продажи американских госбумаг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы министерства финансов Сергей Сторчак заявил, что Центробанк не стал объяснять ведомству причины сокращения вложений в американские госбумаги.
«Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у [первого зампреда ЦБ Ксении] Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности ЦБ», — ответил Сторчак на вопрос о сокращении вложений в госбумаги, передает РИА «Новости».
По его словам, Минфин по-прежнему заинтересован в выпуске евробондов евро. Вместе с тем министерство склоняется к займу в долларах.
«Ничего не изменилось. Мы due diligence пока не делали, не изучали пока возможности рынка. Но факт остается фактом — американский рынок остается самым емким», — отметил Сторчак.
По его словам, долларовые займы предпочитает не только Россия.
Также он подтвердил, что организацией размещения евробондов будет заниматься «ВТБ Капитал».
«Мы выбирали на весь год организаторов. Как только эксперты финансового агентства скажут, что конъюнктура складывается — начнем работу. Это делается быстро. Это же не стартап, не greenfield, в течение нескольких недель», — добавил замминистра.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что сокращение вложений России в госбумаги США снижает зависимость от возможных антироссийских санкций.
Американский минфин сообщал, что Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей гособлигаций США, а вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума в 14,9 млрд долларов.
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