Минфин переадресовал вопрос о госбумагах США в ЦБ

ЦБ не рассказал Минфину о причинах продажи американских госбумаг

«Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у [первого зампреда ЦБ Ксении] Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности ЦБ», — ответил Сторчак на вопрос о сокращении вложений в госбумаги, передает РИА «Новости».

По его словам, Минфин по-прежнему заинтересован в выпуске евробондов евро. Вместе с тем министерство склоняется к займу в долларах.

«Ничего не изменилось. Мы due diligence пока не делали, не изучали пока возможности рынка. Но факт остается фактом — американский рынок остается самым емким», — отметил Сторчак.

По его словам, долларовые займы предпочитает не только Россия

Также он подтвердил, что организацией размещения евробондов будет заниматься « ВТБ Капитал ».

«Мы выбирали на весь год организаторов. Как только эксперты финансового агентства скажут, что конъюнктура складывается — начнем работу. Это делается быстро. Это же не стартап, не greenfield, в течение нескольких недель», — добавил замминистра.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что сокращение вложений России в госбумаги США снижает зависимость от возможных антироссийских санкций.

Американский минфин сообщал, что Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей гособлигаций США, а вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума в 14,9 млрд долларов.