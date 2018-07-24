Нужны ли народу «народные» облигации

Минфин РФ не теряет надежд реанимировать впавший в кому рынок народных ОФЗ. На данный момент он себя исчерпал, признал замминистра финансов Сергей Сторчак

«Мы сливки сняли, дальше идти некуда», — заявил он журналистам.

Чтобы оживить «пациента» ведомство подготовило ряд изменений в условия продажи этих бумаг, чтобы облегчить к ним доступ. В частности, планируется избавить граждан от необходимости платить комиссию банкам, сообщил представитель министерства.

Кроме того, количество банков-агентов по продаже ОФЗ для населения увеличится с двух до четырех. К Сбербанку ВТБ добавятся Почта банка и Промсвязьбанк . У них приличная филиальная сеть, пояснил Сторчак, и руководство этих банков полагает, что сумеет значительно увеличить число покупателей государственных облигаций.

По словам чиновника, основной стимул повышения спроса на народные ОФЗ — дальнейшее понижение процентных ставок на депозитном рынке.

«Будут банки уходить вниз с депозитами, значит, привлекательность ОФЗ-н увеличится. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Все эти меры, может быть, повысят спрос», — надеется он.

Ранее аналитики инвесткомпании «Регион» отмечали, что каждый новый выпуск ОФЗ-н продается хуже предыдущего. Минфин запустил программу народных ОФЗ в апреле 2017 года двумя траншами по 15 млрд рублей. Первый ушел на ура чуть более чем за месяц. На размещение второго потребовалась уже три месяца, третий транш был запущен в начале сентября. Очередной выпуск Минфин разместил в марте текущего года.

Ложные надежды

Если комиссию действительно отменят или сделают намного меньше, доходность вложений в ОФЗ сильно вырастет, и это может привлечь новых потенциальных участников, допускает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . С другой стороны, это может активизировать вторичный рынок, поскольку сейчас при перепродаже бумаг банки взимают немалый процент. И если условия изменятся, возможно, даже те, кто до сих пор не собирался продавать ОФЗ, захотят это сделать.

«Что касается новых банков-агентов, на самом деле, они все госбанки. С моей точки зрения, Сбербанка и ВТБ вполне достаточно. Но, с другой стороны, почему нет? Если список мест, где можно купить ОФЗ, будет шире, конечно, это увеличит охват», — сказал эксперт «Ридусу».

Время для покупки, по его мнению, как раз самое подходящее. Ключевая ставка ЦБ в эту пятницу, скорее всего, останется без изменений (7,25%). Так что пока стоимость денег, стоимость рубля в России стабильна. Но поскольку потом, по мнению аналитика, ставка продолжит движение вниз, выгодно покупать сейчас.

Аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский , в свою очередь, считает вложения в ОФЗ не самой удачной идеей.

«Минфин занимает, как сумасшедший. При этом он скупает валюту, как сумасшедший. То есть, берет в долг рубли и покупает на них доллары, которые размещает под более низкую ставку. А сейчас Россия вообще просто сидит в кэше. Людям нужно делать то же самое, потому что рубль, скорее всего, будет падать в цене. Сам Минфин планирует это падение свой политикой. Он же не будет себе в убыток это делать. Поэтому я считаю, что держать низкодоходные долговые обязательства, тем более, когда ЦБ прекратил цикл снижения ставки — дело бесперспективное», — поясняет эксперт.

Аналитики единодушны в том, что серьезного спроса на ОФЗ даже в изменившихся условиях ожидать вряд ли стоит. Россияне привыкли к санкциям и трудностям, начали больше тратить, меньше сберегать, соответственно, и спрос на народные ОФЗ сократился, отмечает Разуваев.

Сберегать большинству россиян просто нечего, добавляет Голубовский, и напоминает о значительном росте кредитования физических лиц.

«Люди сейчас сидят под бременем долгов, а доходы их не растут», — продолжает он.

По словам эксперта, все, кто хотел и мог купить ОФЗ, уже сделали это в ходе предыдущих выпусков. Тот факт, что Минфин снижает барьеры входа и делает народные облигации более привлекательными, возможно, позволит привлечь какое-то количество новых покупателей, в особенности, если этому будет сопутствовать рекламная кампания.

«Но в целом эта тема себя уже исчерпала», — категоричен аналитик. Нарисуем, если понадобится.

Есть мнение, что спрос на ОФЗ ограничивает еще и недоверие людей к государственным долговым бумагам. Слишком много было в истории страны различных денежных реформ и прочих финансовых инициатив, неблагоприятных для населения.

Некоторые даже проводят параллели с добровольно-принудительными государственными займами середины ХХ века, которые были заморожены, когда советское государство перестало справляться с обслуживанием этого долга. Но такие опасения беспочвенны, считают эксперты.

«Это прямой долг Минфина. У нас отношение суверенного долга к ВВП одно из самых лучших в мире, бюджет профицитный, поэтому никаких рисков я не вижу. Более того, если мы даже вспомни печально известный 1998 год, там был дефолт по ГКО. Но были еще облигации государственного сберегательного займа, по ним Минфин продолжал платить. Поэтому я за судьбы облигаций не волнуюсь и считаю, что все будет нормально», — успокаивает Разуваев.

В СССР была другая экономика, так что нет смысла сравнивать, считает Голубовский. В Советском Союзе было два контура денежного обращения, которые были жестко разделены. Первый относился к потребительскому спросу, то есть, это наличные деньги, которые вращались среди людей. И этот сектор действительно жестко контролировался, в том числе были запрещены валютно-обменные операции, любые побочные доходы.

«Все это делалось для контроля цен. Потому что, если вы не контролируете, сколько денег у потребителей, вы не можете строить плановую экономику. Поэтому надо было ограничивать доходы людей, в том числе замораживая какие-то депозиты иногда, проводя конфискационные денежные реформы и т. д.», — поясняет аналитик.

С другой стороны, деньги, которые обращались в контуре бюджетных расчетов, создавались госпланом и печатались госбанком в количествах, необходимых для того, чтобы обеспечить функционирование экономики.

По словам эксперта, обрушение советской экономики началось как раз тогда, когда деньги из второго контура разрешили обналичивать, началось кооперативное движение, появилась инфляция, которая перешла в гиперинфляцию.

Сегодня же все делается немного иначе. Если нужны рубли для того, чтобы Минфин мог заплатить по своим обязательствам, они создаются очень просто. ЦБ покупает какое-то количество миллиардов долларов себе на баланс, это становится частью денежной базы. Под эту покупку он проводит рублевую эмиссию. Национальная валюта девальвируются, в результате растет налогооблагаемая база, поскольку экспортеры больше зарабатывают в рублях (в долларах — столько же). И часть этих рублей перепадает Минфину, который платит по своим обязательствам.

Так что сегодня у Минфина нет никаких проблем с тем, чтобы «нарисовать» денег и заплатить людям. Какой будет цена этих денег — уже другой вопрос.