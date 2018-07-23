Ещё
Новак провел встречу с иранским коллегой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новак провел встречу с иранским коллегой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с министром нефти Ирана Бижаном Зангане и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе взаимодействие в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении российского Минэнерго.
"Стороны обсудили ход реализации дорожной карты российско-иранского сотрудничества в энергетической сфере, возможность участия российских нефтегазовых компаний в ряде добычных проектов на территории Ирана, взаимодействие в части совместных инфраструктурных газовых проектов, а также сотрудничество в многосторонних форматах — по линии ОПЕК и ФСЭГ", — говорится в материале.
По словам Новака, которые приводятся в публикации, регулярные контакты на высшем уровне создают благоприятные условия для укрепления двустороннего сотрудничества как на межведомственном, так и на корпоративном уровне.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор518
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России129
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение