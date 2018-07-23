Новак провел встречу с иранским коллегой

"Стороны обсудили ход реализации дорожной карты российско-иранского сотрудничества в энергетической сфере, возможность участия российских нефтегазовых компаний в ряде добычных проектов на территории Ирана, взаимодействие в части совместных инфраструктурных газовых проектов, а также сотрудничество в многосторонних форматах — по линии ОПЕК и ФСЭГ", — говорится в материале.

По словам Новака, которые приводятся в публикации, регулярные контакты на высшем уровне создают благоприятные условия для укрепления двустороннего сотрудничества как на межведомственном, так и на корпоративном уровне.