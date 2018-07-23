Прогноз: Банк России не найдет поводов для снижения ключевой ставки

На прошлом заседании 15 июня ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. Цикл ее понижения регулятор прервал в апреле, чтобы оценить последствия расширения санкций США . Июньское решение ЦБ обосновал планами кабмина увеличить ставку НДС с 18 до 20 процентов в 2019 году, отметив его проинфляционный характер. По расчетам Банка России, предлагаемые налоговые изменения однократно увеличат инфляцию примерно на один процент уже в этом году. ЦБ ожидает, что годовая инфляция в конце 2018 года составит 3,5-4 процента, в 2019 году краткосрочно повысится до 4-4,5 процента. К цели Банка России в 4 процента темпы роста цен вернутся в начале 2020 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина , заявив о более позднем переходе к нейтральной денежно-кредитной политике (это ключевая ставка от семи процентов и ниже, до которой остался один шаг снижения), не исключала понижения ставки и в 2018 году, но при совпадении целого ряда благоприятных факторов.

В июне годовая инфляция снизилась до 2,3 процента, но ЦБ ожидает ее ускорения уже с июля. Помимо роста ставки НДС проинфляционным фактором могут выступить торговые войны и рост ставок в развитых странах (через перенос цен на импорт во внутренние цены), говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов . В такой ситуации снижать ключевую ставку преждевременно, считает он. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, позитивным моментом для ЦБ могло бы стать замедление роста цен на топливо. Но этого явно недостаточно для понижения ключевой ставки, подчеркивает он.

Снижать ключевую ставку пока преждевременно, считают эксперты

Июньский замер инфляционных ожиданий населения также не оставляет ЦБ пространства для маневра — они резко увеличились до показателей прошлой осени. По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, в пятничном релизе по итогам заседания акцент заявлений регулятора продолжит смещаться в сторону проинфляционных рисков. По его мнению, вероятность еще одного снижения ставки в этом году низка, оно возможно разве что в декабре при нейтрализации риск-премии на российские активы, сохранении низкой инфляции и без всплесков инфляционных ожиданий.

По словам Евстифеева, ЦБ займет выжидательную позицию, не предполагающую больше изменений ставки в 2018 году. На это может повлиять ухудшение оценки регулятором макроэкономических показателей и масштаба выхода нерезидентов из рублевых активов, не исключает аналитик.