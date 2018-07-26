Китай и Россия договорятся о золоте

Китай и Россия наладят сотрудничество в золотодобыче

России и Китай будут сотрудничать при разработке Ключевского золоторудного месторождения. Законопроект о ратификации соответствующего Соглашения между Правительствами двух стран Госдума планирует рассмотреть 26 июля.

«Реализация проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения позволит обеспечить геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых», — указано в пояснительной записке к документу.

В Правительстве ожидают, что данный проект обеспечит значительный прирост налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты, а также даст возможность создать дополнительные рабочие места в сфере золотодобычи и смежных отраслях экономики Забайкальского края . Согласно Соглашению, не менее 50 процентов работников, занятых в реализации проекта, должны быть гражданами РФ.

Также документ предписывает, что драгоценные металлы должны производиться на территории России.

Условия Соглашения предусматривают и поддержку российских производителей горнодобывающего и другого вспомогательного оборудования. В тексте документа указано, что доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40 процентов стоимости оборудования, перечисленного в согласованном и утверждённом техническом проекте.