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Китай и Россия договорятся о золоте
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Китай и Россия наладят сотрудничество в золотодобыче 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
России и Китай будут сотрудничать при разработке Ключевского золоторудного месторождения. Законопроект о ратификации соответствующего Соглашения между Правительствами двух стран Госдума планирует рассмотреть 26 июля.
«Реализация проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения позволит обеспечить геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых», — указано в пояснительной записке к документу.
В Правительстве ожидают, что данный проект обеспечит значительный прирост налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты, а также даст возможность создать дополнительные рабочие места в сфере золотодобычи и смежных отраслях экономики Забайкальского края. Согласно Соглашению, не менее 50 процентов работников, занятых в реализации проекта, должны быть гражданами РФ.
Также документ предписывает, что драгоценные металлы должны производиться на территории России.
Условия Соглашения предусматривают и поддержку российских производителей горнодобывающего и другого вспомогательного оборудования. В тексте документа указано, что доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40 процентов стоимости оборудования, перечисленного в согласованном и утверждённом техническом проекте.
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