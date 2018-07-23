Германия напомнила свою позицию по «Северному потоку-2»

В кабмине ФРГ заявили, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» не изменилась

Ульрике Деммер. Позиция официального Берлина по вопросу строительства газопровода "Северный поток — 2" не изменилась, это коммерческий проект, однако при его реализации следует прояснить роль Украины как страны — транзитера газа. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ "Наша позиция не изменилась: в том, что касается "Северного потока — 2", речь идет о коммерческом проекте", — сказала она. "Однако при этом мы всегда говорили, что следует прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер", — отметила Деммер. "В наших интересах, чтобы она [Украина] сохранила свою роль как транзитер газа", — добавила представитель кабмина. В этой связи, по ее словам, "правительство ФРГ приветствует переговоры, которые ведет [заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош] Шефчович" с российской и украинской сторонами. Швеции, "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и по плану пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.