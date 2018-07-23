Налоговый маневр России больно ударит по Белоруссии

На прошлой неделе Госдума России во втором чтении приняла законопроект, который позволит провести налоговый маневр в нефтяной отрасли. Из-за этого маневра белорусская казна может лишиться миллиардов рублей. Для страны, считают эксперты, такой поворот событий является крайне нежелательным.

Кремль меняет условия поддержки Белоруссии

Несмотря на планы по диверсификации экспорта нефти, пока Белоруссия загружает нефтеперерабатывающие заводы исключительно российским углеводородным сырьем. За январь-май этого года на белорусские НПЗ поступило 7,57 миллиона тонн нефти, и весь этот объем был импортирован из России

При этом условия получения российской нефти до последнего времени оставались преференциальными — Белоруссия могла закупать у России углеводородное сырье без уплаты таможенной пошлины. Согласно оценкам Всемирного банка , в 2000-е годы размер нефтяной субсидии, получаемой от России, достигал в отдельные годы 10% ВВП Белоруссии, но с 2009 года стал снижаться, и в 2016 году составил 4,6% по отношению к ВВП Белоруссии.

По оценкам Минфина России , которые в июле этого года были озвучены в Госдуме, российский бюджет сейчас теряет около 3 млрд долларов из-за поставок нефти Белоруссии на льготных условиях. Белорусское правительство ожидает, что ВВП в этом году составит около 60 миллиардов долларов. Таким образом, если пользоваться терминологией Всемирного банка, размер нефтяных субсидий, получаемый Белоруссией, пока продолжает оставаться в районе 5% ВВП.

Однако в среднесрочной перспективе эта цифра может существенно сократиться. Налоговый маневр в нефтяной отрасли, который одобрила на прошлой неделе во втором чтении Госдума, предполагает, что в 2019-2024 годы вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30% до 0% и одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин.

Как следствие, в результате налогового маневра российская нефть для Белоруссии подорожает на величину пошлины, которую сейчас наша страна (являясь членом ЕАЭС ) имеет права не уплачивать в российский бюджет при импорте нефти.

Чтобы обеспечить эффективность переработки нефти в условиях новых цен на нефть и не допустить быстрого роста цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке, Минфин Белоруссии сейчас рассматривает сценарий обнуления акцизов на нефтепродукты на внутреннем рынке. Разумеется, это приведет к выпадению доходов бюджета.

Кроме этого, в условиях единого таможенного пространства с Россией Белоруссия будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Плюс к этому, в 2019 году завершается действие договоренности в нефтегазовой сфере, согласно которым Россия перечисляет Белоруссии средства от перетаможки 6 млн тонн нефти.

В результате от действия все этих факторов, вызванных налоговым маневром в России, ежегодные доходы белорусской казны в течение ближайших пяти лет могут сократиться, согласно оценкам Минфина, на 3,8% ВВП.

Таким образом, в результате налогового маневра размер российской нефтяной субсидии, выделяемой Белоруссии, может существенно сократиться. Кстати, Москва считает, что пора менять подходы к оказанию поддержки Белоруссии и переходить на «счетный» принцип.

Заместитель министра финансов России Илья Трунин , рассказывая депутатам Госдумы в июле этого года о налоговом маневре, обратил внимание, что российская поддержка предоставляется сейчас Белоруссии через различные инструменты.

«Мы от этой поддержки не отказываемся, у нас Союзное государство. Единственное, что условия и объемы этой поддержки не фиксированы: сколько поставили нефти и нефтепродуктов, столько и поставили, какие сложились условия на рынках, такие и сложились. Федеральный бюджет в любых условиях недополучает доходы», — отметил замминистра финансов России, выступление которого опубликовано на видеопортале Госдумы.

При этом он подчеркнул, что в отношениях с Белоруссией «необходимо использовать другие формы поддержки: абсолютно счетные, определенные, которые не будут иметь такой неограниченный характер».

Нефтяной вызов

Эксперты обращают внимание, что Россия уже давно проводит курс, направленный на пересмотр и сокращение объемов субсидий, выделяемых Белоруссии.

«Долгий тренд, который мы наблюдаем не первый год, ведет к сокращению интеграционных бонусов, получаемых Белоруссией от России», — отмечает руководитель экспертной инициативы, политолог-международник Евгений Прейгерман.

Но при этом, считает он, у белорусских властей пока сохраняются механизмы, которые оставляют за нашей страной возможности договариваться с Россией о сохранении определенных форм поддержки.

«Есть тема ЕАЭС и создания единых условий ведения бизнеса. Для Белоруссии принципиально важно, чтобы условия поставок газа в страну позволяли белорусским предприятиям быть конкурентоспособными на российском рынке», — подчеркивает Прейгерман.

В связи с этим эксперт ожидает, что Белоруссия, как член Евразийского союза, будет добиваться получения энергетических бонусов от России. Напомним, белорусское правительство уже не первый год ведет переговоры с Москвой о том, чтобы Россия продавала Белоруссии газ по внутрироссийским ценам.

«Смысл интеграционных проектов — в создании единых условий хозяйствования для предприятий. В связи с этим у Белоруссии могут быть объективные вопросы к России, которая инициировала создание ЕАЭС, но пока так и не пошла на создание единого рынка энергоносителей», — подчеркивает Евгений Прейгерман.

Белорусские экономисты также ожидают, что официальный Минск будет инициировать переговоры с Россией по энергетическим вопросам, поскольку последствия от налогового маневра для Белоруссии окажутся весьма болезненными.

«Российское сырье позволяет загрузить мощности белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые вносят большой вклад в экспорт и в целом в экономику. Поэтому пересмотр условий поставок нефти в связи с российским налоговым маневром — это большой вызов для нашей страны», — полагает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук

Кроме этого, добавляет он, эта проблема имеет прямое влияние на госдолг.

«Нефтяные доходы — это важный источник финансовой стабильности, который позволяет стране своевременно рассчитываться по долгам. Выпадение значительного объема валютных поступлений может иметь болезненный эффект для Белоруссии. Поэтому белорусская сторона, скорее всего, будет настроена на то, чтобы специфические формы поддержки от России сохранить», — резюмировал эксперт.