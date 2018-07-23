На чем экономят россияне, узнали эксперты

Всероссийский опрос провел Аналитический центр НАФИ. В первую очередь жители страны экономят на отпуске (43%) и развлечениях (24%). Пятая часть россиян стараются не тратить на лечение, одежду и предметы домашнего обихода. В целом россияне стали меньше экономить, заключили эксперты.

С осени прошлого года на 12 п.п. выросла доля тех, кто не жалуется на нехватку денег. Сейчас 31% россиян отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. С 2015-2016 годов уровень инфляции снизился до 1,5%.

Незначительно выросли цены на хлебобулочные изделия (43%) и молочные продукты (45%). Большинство жителей страны отметили значительное увеличение цен на бензин (73%, рост на 36 п.п. по сравнению с сентябрем 2017 г.). Ранее «Вологда.РФ» сообщал, что с началом летнего сезона огурцы и помидоры подешевели.