Официальный курс доллара вырос на 3 копейки, евро — снизился на 47

ЦБ установил официальные курсы валют с 28 июля. Курс доллара повысился на 2,55 копейки, составив 62,9726 рубля (62,9471 рубля на 27 июля). Курс евро уменьшился на 47,39 копейки, до 73,3442 рубля (73,8181 рубля на 27 июля).

«Российская валюта, как и большинство валют emerging markets, теряет позиции по отношению к «американцу», который укрепляется в преддверии выхода данных по ВВП США », — комментируют эксперты.

При этом сохраняется негативный новостной поток, связанный с возможным ужесточением санкций против России , продолжают они. В частности, американский сенатор-республиканец Боб Коркер выразил уверенность, в том, что в США примут новые меры против возможного, по его мнению, вмешательства России в грядущие ноябрьские выборы в конгресс.

«Сохраняющийся умеренно-негативный внешний фон продолжит ограничивать интерес к российской валюте», — полагают аналитики.

В целом же, считает аналитик «ИнстаФорекcа» Игорь Ковалев , рубль чувствует себя неплохо, несмотря на уход фактора налогового периода со сцены, вследствие чего валюта снова станет более зависимой от внешних раздражителей. Определенной опорой в данной ситуации служит дорожающая нефть, которая пытается отыгрывать недавние потери, указывает аналитик. По его словам, в краткосрочной перспективе нацвалюта будет ориентироваться на поведение доллара, тон которому в свою очередь задаст сегодняшний отчет по ВВП США за второй квартал.

«Сильные показатели способны активизировать покупки «американца», который в этом случае может завершить торговую неделю над отметкой 63 рубля», — поясняет эксперт.