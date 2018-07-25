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Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 22
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Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 22 

Банки.ру 53 минуты назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 26 июля. Курс доллара повысился на 16,01 копейки, составив 63,0836 рубля (62,9235 рубля на 25 июля). Курс евро увеличился на 22,49 копейки, до 73,751 рубля (73,5261 рубля на 25 июля).
Возросшие риски введения новых санкций со стороны США оказывают давление на российскую валюту, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
«В первой половине вторника рубль чувствовал себя достаточно уверенно на фоне приближения пика налоговых выплат и восстановления нефтяных цен, однако в вечерние часы рубль резко потерял позиции под воздействием негативного новостного фона. Сенаторы США республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес объявили о разработке нового законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.», — напоминают эксперты.
Предложенные меры включают в себя дополнительные санкции против российского энергетического и финансового сектора, структур с участием государственного капитала и санкции в отношении российского суверенного долга, уточняют аналитики.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность о возможном вмешательстве России в предстоящие ноябрьские выборы в США.
В результате негативных новостей валютная пара USD/RUB оказалась вблизи отметки 63,5, уточняют эксперты.
Между тем с утра среды наблюдается коррекционный рост рубля против основных валют, который может быть поддержан пиком налоговых платежей и размещением ОФЗ Минфином на сумму 35 млрд рублей, замечают аналитики.
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