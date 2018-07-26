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Официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — вырос на 7
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Официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — вырос на 7 

Банки.ру 2 часа назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 27 июля. Курс доллара понизился на 13,65 копейки, составив 62,9471 рубля (63,0836 рубля на 26 июля). Курс евро увеличился на 6,71 копейки, до 73,8181 рубля (73,751 рубля на 26 июля).
Рубль наряду с другими валютами развивающихся рынков в среду чувствовал себя уверенно, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. По их мнению, нацвалюту поддержали позитивные новости относительно торговых соглашений между США и ЕС.
«Дополнительным фактором укрепления российской валюты стала пауза в санкционной теме. Законопроекты, предложенные отдельными американскими сенаторами для ужесточения санкций против России, находятся в зачаточном состоянии», — комментируют эксперты.
Участники рынка решили, что на данном этапе вероятность реализации ужесточения санкций со стороны США ничтожно мала, продолжает аналитик «ИнстаФорекcа» Игорь Ковалев.
Во-первых, поясняет он, законопроект раскритиковали даже республиканцы, а во-вторых, чиновники в скором времени уходят на каникулы. «Так что на ближайшее время санкции — не повод для беспокойства», — резюмирует эксперт.
Таким образом, рубль краткосрочно покинул зону риска, резюмируют Давыдов и Евдокимова. Впрочем, отмечают они, локально ослабление позиций российской валюты может быть обусловлено прохождением пика налоговых платежей и снижением спроса на рублевую ликвидность.
Банки.ру: последние новости
США и ЕС обсудили торговые отношения и пошлины между сторонами МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара Курс рубля растет на открытии торгов
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