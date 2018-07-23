Трамп: Разгоню ОПЕК+ к чертовой матери

Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске поделился важной информацией: с 1 января 2019 года может появиться и заработать новая организация стран-экспортеров нефти на базе ОПЕК+. «Будем обсуждать это на министерской встрече», — уточнил он. По его словам, еще не решено, какое название получит новое объединение, как и то, где будет размещаться его штаб-квартира. Эти вопросы участники проработают отдельно.

В этой связи появились даже публикации, мол, Россия создает новый ОПЕК . Между тем, многие эксперты уверены, что не стоит торопиться с выводами, хотя и признают факт положительного влияния союза Москвы Эр-Рияда на стабилизацию нефтяного рынка на нынешнем уровне, комфортном для нефтедобывающих стран.

На фоне этих новостей Конгресс США рассматривает возможность принятия нормы, запрещающей какие-либо сговоры стран-экспортеров нефти. На сайте Палаты представителей зарегистрирована законодательная инициатива «О внесение изменений в антимонопольный закон Шермана о незаконности создании нефтедобывающих и экспортных картелей». Документ получил название NOPEC — «No OPEC», то есть «Нет ОПЕК».

Законопроект NOPEC в прошлом месяце уже получил стопроцентное одобрение юристов Конгресса. В тоже время в Сенате предложили еще раз «договориться с ОПЕК по-хорошему». Дескать, если саудиты и подконтрольные им страны Персидского залива прислушаются к рекомендациям Вашингтона, то с нефтяным антикартельным законом американцы подождут.

Соединенные Штаты хотят от ОПЕК резкого снижения цен на нефть — до $35 — $40 за баррель, не скрывают инициаторы NOPEC. «Нефть подорожала с прошлого лета более чем на 60%, толкая наверх цену бензина до $3 за галлон (примерно 80 центов за литр — авт.), — заявил конгрессмен Брайан Гриффит от Республиканской партии США . — Это недопустимо».

С другой стороны, для американцев ОПЕК всегда был политическим механизмом давления на страны, которые критически зависимы от конъюнктуры нефтяного рынка. За исключение ряда исторических инцидентов Эр-Рияд и его вассалы всегда раболепно слушались Вашингтон.

К слову, в 1973 году, когда все арабские страны заявили, что они не будут поставлять нефть Америке и её союзникам за поддержку Израиля в войне Судного дня, Конгресс США предпринял первую попытку использовать антимонопольное законодательство в отношении нефтяного картеля.

Но тогда юридический комитет Палаты представителей выступил резко против этой идеи, заявив, что «принуждение к исполнению американского законодательства другим государством может не дать результата».

Сегодня же Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, утверждает, что заокеанское правосудие будет буквально штамповать приговоры против экспортеров нефти. «Если появится билль NOPEC, потребуется время, чтобы выиграть в судах все дела против ОПЕК», — считает он. Правда, произойдет это не моментально, но американские потребители достаточно быстро почувствуют улучшения на внутреннем топливном рынке.

Что любопытно: подобные законопроекты вносились в Конгресс при правлении Джорджа Буша-младшего Барака Обамы , но оба лидера Америки не подписали их, как противоречащих политике глобализма. По большому счету, бывшие администраций США устраивали финансовые игры с ценами на нефть. Впрочем, стоило 44-му президенту сделать звонок в Эр-Рияд в 2014 году, стоимость барреля полетела вниз.

Как пишет американское издание Foreign Policy , «Он (Трамп) поддерживает усилия Конгресса по изменению законодательства с целью поставить ОПЕК в антимонопольное перекрестье». Более того, в последние два месяца президент регулярно пишет в Twitter посты против картеля экспортеров нефти, поднимающего, по его мнению, цены на бензин.

Кроме того, американцы не скрывают, что билль NOPEC, если будет принят, станет самым полезным инструментом давления, когда дипломатия Госдепа терпит неудачи. Об этом сказал Дэвид Голдвин, бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента по вопросам энергетики. Новая юридическая «возможность для Соединенных Штатов не означает, что правительство США будет в наручниках возить чиновников КСА и других стран в залы американских судов. Сторонники закона только повышают планку угроз, чтобы заставить ОПЕК более чутко реагировать на пожелания Вашингтона», — пишет Голдвин.

Собственно, Вашингтон не скрывает, что не без окрика американцев Саудовская Аравия совместно с ОПЕК совсем недавно увеличила добычу на 1 млн баррелей в день. Кроме того, КСА дало твердое обещание нарастить еще нефтедобычу в этом году, задействовав все резервы. Интересно другое: заокеанские эксперты знают, что нынешние производственные мощности большинства стран экспортеров нефти имеют предел добычи, тем не менее, они уверены, что юридические нормы США в любом случае окажут снижающееся давление на баррель.

Если смотреть правде в глаза, только Штаты будут решать судьбу новой структуры ОПЕК, несмотря на заявления министра энергетики РФ Новака. Если инициатива NOPEC станет обязательным для исполнения актом, то ситуативные союзники — Москва и Эр-Рияд — сразу же окажутся противниками в новой нефтяной войне, развязанной Вашингтоном.

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