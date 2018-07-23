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Эксперты G20 назвали важнейшие риски для мировой экономики
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Эксперты G20 назвали важнейшие риски для мировой экономики 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Эксперты G20 считают, что главными рисками для мировой экономики, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, являются увеличивающаяся финансовая уязвимость, возрастание напряженности в торговле и геополитике, а также небольшой и неравный структурный рост.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам заседания глав Минфинов и глав центральных банков G20. Заседание проходило в Буэнос-Айресе.
Развивающиеся страны, несмотря на рост мировой экономики, борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. Такой вывод сделали главы Минфинов и главы центробанков G20.
Глобальный экономический рост, в то же время, остается устойчивым. Уровни безработицы, как отмечается в документе, на сегодняшний день самые низкие за десять лет.
Ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о фактическом начале торговой войны между странами Европы и США. По его словам, все в финансовой «двадцатке» понимают, что торговая война — реальность. Он выразил мнение, что имеется риск для мирового роста.
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