Казахстанские перевозчики могут перевозить товары из Украины через Россию

"В перечень включены определенные товары казахстанских получателей и украинских отправителей, а также сведения о коде по ТН ВЭД ЕАЭС и наименовании товара, его технических характеристиках и объемах поставок", — говорится в тексте сообщения.

Ранее указом президента РФ от 01.01.2016 г. № 1 установлен временный запрет на перевозку этих товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС, отличные от нуля, а также товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством России. Документом также было предусмотрено, что россияне в случае обращения правительства Казахстана вправе разрешить перевозку отдельных товаров.