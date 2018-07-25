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Казахстанские перевозчики могут перевозить товары из Украины через Россию
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Казахстанские перевозчики могут перевозить товары из Украины через Россию 

РЖД-Партнер 26 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Распоряжением правительства РФ от 10.07.2018 г. № 1412-р определен перечень товаров, транзит которых разрешен по территории России из Украины в Казахстан в связи с обращением правительства Казахстана.
"В перечень включены определенные товары казахстанских получателей и украинских отправителей, а также сведения о коде по ТН ВЭД ЕАЭС и наименовании товара, его технических характеристиках и объемах поставок", — говорится в тексте сообщения.
Ранее указом президента РФ от 01.01.2016 г. № 1 установлен временный запрет на перевозку этих товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС, отличные от нуля, а также товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством России. Документом также было предусмотрено, что россияне в случае обращения правительства Казахстана вправе разрешить перевозку отдельных товаров.
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