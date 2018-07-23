Абсолют Банк ввел новый вклад и понизил ставки в рублях по действующим

Абсолют Банк с 23 июля ввел новый вклад «Абсолютный максимум + (с пополнением)».

Депозит открывается на сроки от трех месяцев до трех лет. Пороговые суммы — 10 тыс., 1,4 млн, 3 млн рублей и 1 тыс., 10 тыс., 35 тыс. долларов. Средства привлекаются под 5,4—6,5% годовых в рублях и 0,5—1,7% в долларах. Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнение разрешается суммами от 1 тыс. рублей либо 100 долларов не позднее чем за 45 дней до окончания срока действия договора. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Елена Хвостова. «При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня проценты выплачиваются в размере 0,6 процентной ставки по вкладу. При пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру

Продуктовый виджет

Кроме того, банк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Абсолютный максимум +» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) теперь можно разместить под 6—7,5% годовых (ранее — под 6,25—7,5%).

Страховой депозит «Абсолютная инвестиция», который открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни, доступен под 7,1—7,6% годовых (прежде — под 7,4—7,8%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки размещения — шесть месяцев и один год.

По обоим вкладам проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение для них не предусмотрено.

Процентные ставки по «Растивкладу» (от 10 тыс. рублей на сроки от одного до трех месяцев или на два года) составляют 4,5—5,3% годовых (до этого — 4,7—5,5%), а по «Растивкладу On-Line» (от 10 тыс. рублей на три месяца или два года) — 4,65—5,45% (вместо 4,85—5,65%).

Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) составляет 5,5—6,4% годовых (ранее — 5,9—6,6%).

По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно. Депозиты можно пополнять.