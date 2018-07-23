Абсолют Банк ввел новый вклад и понизил ставки в рублях по действующим 

Абсолют Банк с 23 июля ввел новый вклад «Абсолютный максимум + (с пополнением)».
Депозит открывается на сроки от трех месяцев до трех лет. Пороговые суммы — 10 тыс., 1,4 млн, 3 млн рублей и 1 тыс., 10 тыс., 35 тыс. долларов. Средства привлекаются под 5,4—6,5% годовых в рублях и 0,5—1,7% в долларах. Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнение разрешается суммами от 1 тыс. рублей либо 100 долларов не позднее чем за 45 дней до окончания срока действия договора. Частичное снятие средств не предусмотрено.
«При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня проценты выплачиваются в размере 0,6 процентной ставки по вкладу. При пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Хвостова.
Продуктовый виджет
Кроме того, банк понизил ставки по вкладам в рублях.
«Абсолютный максимум +» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) теперь можно разместить под 6—7,5% годовых (ранее — под 6,25—7,5%).
Страховой депозит «Абсолютная инвестиция», который открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни, доступен под 7,1—7,6% годовых (прежде — под 7,4—7,8%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки размещения — шесть месяцев и один год.
По обоим вкладам проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение для них не предусмотрено.
Процентные ставки по «Растивкладу» (от 10 тыс. рублей на сроки от одного до трех месяцев или на два года) составляют 4,5—5,3% годовых (до этого — 4,7—5,5%), а по «Растивкладу On-Line» (от 10 тыс. рублей на три месяца или два года) — 4,65—5,45% (вместо 4,85—5,65%).
Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) составляет 5,5—6,4% годовых (ранее — 5,9—6,6%).
По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно. Депозиты можно пополнять.