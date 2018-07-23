США хотят снизить импорт иранской нефти до нуля

США хотят снизить импорт иранской нефти до минимума к 4 ноября

США поставили цель во взаимодействии с поставщиками энергоносителей добиться снижения уровня импорта нефти из Ирана до близкого к нулю значения к 4 ноября. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье во время выступления в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура (штат Калифорния).

"Центральным путем нашей кампании является возобновление санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана. Как мы поясняли в последние недели, мы сосредоточены на том, чтобы во взаимодействии со странами — импортерами иранской сырой нефти попытаться довести этот импорт как можно ближе к нулю к 4 ноября", — отметил госсекретарь.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты готовы вести с нынешним руководством Ирана диалог о путях продвижения вперед, однако прежде власти Исламской Республики должны предпринять "убедительные и необратимые" шаги по изменению своего курса.

Он также сообщил о том, что недавно США во взаимодействии с Евросоюзом перекрыли незаконный канал, позволявший перекачивать в Исламскую Республику "миллионы долларов", полученных на валютообменных операциях. "Дальше будет больше", — обещал Помпео.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что он бы хотел этого, он бы приветствовал это, — сказал шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос ведущего о том, возможно ли налаживание отношений между Вашингтоном и Тегераном. — Президент говорил, что если мы сможем добиться изменений, если мы сможем добиться от руководства [Исламской Республики] принятия стратегического решения относительно того, как обеспечить свое благосостояние и благосостояние своего народа, то будем готовы вести диалог и обсуждать, как двигаться дальше".

"Президент по меньшей мере однажды говорил, что он готов делать это с руководством Ирана, однако не раньше, чем наступит этот момент: когда будут демонстративно проведены убедительные и необратимые изменения в иранском режиме, которых на сегодняшний день я не вижу. Однако я живу в надежде [на эти изменения]", — отметил Помпео.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс.

Госсекретарь 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.