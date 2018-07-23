Банк России в пятницу сохранит ставку на уровне 7,25% годовых

Основные макроэкономические данные за июнь уже опубликованы, и новых релизов на предстоящей неделе будет немного. В частности, в среду Росстат представит данные ИПЦ за очередную неделю, а в четверг — оценку деловой активности в России в июле.

Между тем главным событием недели станет намеченное на пятницу заседание совета директоров Банка России . Пресс-релиз будет опубликован в 13:30 по московскому времени. Это будет не опорное заседание, так что после объявления решения не предполагается проведения пресс-конференции и публикации отчета о денежно-кредитной политике.

Напомним, что с учетом решения правительства поднять базовую ставку НДС регулятор 15 июня сохранил ключевую процентную ставку на текущем уровне, сопроводив свое решение достаточно жестким пресс-релизом заседаний. Хотя общая неопределенность будущей траектории налогово-бюджетной политики снизилась, совет директоров Банка России выразил обеспокоенность вторичными эффектами от повышения ставки НДС, то есть воздействием предлагаемых изменений на и без того недостаточно стабильные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Совет директоров отметил, что для сдерживания проинфляционных рисков «требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике». В ходе пресс-конференции председатель Банка России пояснила, что базовый сценарий предполагает переход к нейтральной денежно-кредитной политике не ранее чем в 2019 г. Однако ее смягчение может состояться и раньше, если не появится новых рисков для инфляции, а инфляционные ожидания продолжат снижаться вопреки решениям по налогам. Вместе с тем в мае инфляционные ожидания начали повышаться — в основном под воздействием от роста цен на бензин — и к настоящему моменту вернулись к уровням октября 2017 г. (9,8%).

Единственным потенциальным событием, способным подтолкнуть регулятора к изменению текущих параметров денежно-кредитной политики, может быть неожиданно сильное отклонение инфляции от прогноза ЦБ: например, если перед сентябрьским заседанием Совета директоров ЦБ ИПЦ по-прежнему будет ниже 3% г/г.