Немцы выразили свое отношение к «Северному потоку-2»

Большинство граждан Германии поддержали строительство «Северного поток — 2»

Большинство граждан Германии поддерживают дальнейшее строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa («Форса») по заказу телеканалов N-tv и RTL

По данным исследования, 66% опрошенных высказались за дальнейшее строительство трубопровода, так как, по их мнению, «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее» — передает ТАСС

При этом 23% выступили против, сославшись на рост зависимости в поставках от России

В опросе принимали участие около 1 тысячи человек.

Напомним, 19 июля Федеральный конституционный суд Германии отказался принять к рассмотрению иск экологического объединения «Союз сохранения природы и биологического разнообразия» (NABU) с требованием отменить работы по сооружению газопровода «Северный поток — 2».

Ранее NABU, подавшая иск в марте, заявила о намерении добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе.

До этого к отмене строительства «Северного потока — 2» призывала и другая природоохранная организация — Всемирный фонд дикой природы (WWF).