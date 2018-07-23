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Немцы выразили свое отношение к «Северному потоку-2»
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Большинство граждан Германии поддержали строительство «Северного поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Большинство граждан Германии поддерживают дальнейшее строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa («Форса») по заказу телеканалов N-tv и RTL.
По данным исследования, 66% опрошенных высказались за дальнейшее строительство трубопровода, так как, по их мнению, «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее» — передает ТАСС.
При этом 23% выступили против, сославшись на рост зависимости в поставках от России.
В опросе принимали участие около 1 тысячи человек.
Напомним, 19 июля Федеральный конституционный суд Германии отказался принять к рассмотрению иск экологического объединения «Союз сохранения природы и биологического разнообразия» (NABU) с требованием отменить работы по сооружению газопровода «Северный поток — 2».
Ранее NABU, подавшая иск в марте, заявила о намерении добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе.
До этого к отмене строительства «Северного потока — 2» призывала и другая природоохранная организация — Всемирный фонд дикой природы (WWF).
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