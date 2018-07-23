Почти 66% немцев поддерживают «Северный поток-2»

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Большинство граждан Германии считает правильным и нужным строительство газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Почти 66% участников опроса исследовательского института Forsa поддерживают планы строительства, поскольку газопровод позволит «сделать обеспечение Германии газом безопаснее и надежнее».

Около 23% опрошенных выступают против строительства газопровода, потому что полагают, что зависимость Германии от России увеличится, сообщает "Интерфакс"

При этом 84% опрошенных считают «совершенно неверными» высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Германия после прокладки газопровода трубы попадет под полный контроль России. Среди сторонников правой партии «Альтернатива для Германии» с высказываниями Трампа согласны лишь 28% граждан Германии.

Трамп ранее назвал Германию заложником России. «Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России», — заявил американский президент.

Большинство опрошенных граждан Германии считает строительство газопровода правильным решением и сомневается в том, что Германия сможет полностью обеспечить потребность в энергии при помощи возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и вода.

Опрос проведен 19-20 июля по заказу медиагруппы «РТЛ» для программы RTL /n-tv-Trendbarometer, в опросе приняли участие 1004 человека, статистическая погрешность составляет 3%.

Компания Nord Stream 2 AG получила в марте разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. В январе выдано разрешение на сооружение морского участка газопровода «Северный поток 2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и на сухопутном участке страны.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии, протяженность трубы составит около 1,2 тыс. км. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.