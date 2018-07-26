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Цены на бензин в России по-прежнему растут
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Цены на бензин в России по-прежнему растут 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Несмотря на наличие определенных договоренностей между крупными нефтяными компаниями и российскими властями, бензин для конечных потребителей продолжает дорожать. При этом в ФАС уверены, что очередного скачка цен на топливо уже удалось избежать.
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