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Цены на бензин в России по-прежнему растут
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Цены на бензин в России по-прежнему растут
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Несмотря на наличие определенных договоренностей между крупными нефтяными компаниями и российскими властями, бензин для конечных потребителей продолжает дорожать. При этом в
ФАС
уверены, что очередного скачка цен на топливо уже удалось избежать.
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