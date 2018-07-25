Минэнерго: бензин в России в 2019 году подорожает в пределах инфляции 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минэнерго России не прогнозирует сильного роста цен на бензин в 2019 году, несмотря на повышение акцизов с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. рублей на тонну. Стоимость бензина увеличится в пределах инфляции, сообщил в интервью ТАСС замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Мы считаем, что при текущих параметрах налогового маневра (в нефтяной отрасли — прим. ТАСС) и с учетом последних макропрогнозов, принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий", — отметил Сорокин.