Минэнерго: бензин в России в 2019 году подорожает в пределах инфляции

"Мы считаем, что при текущих параметрах налогового маневра (в нефтяной отрасли — прим. ТАСС) и с учетом последних макропрогнозов, принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий", — отметил Сорокин.