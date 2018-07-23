Бензин в России с 16 по 20 июля подешевел на 4-9 копеек

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 16 по 20 июля 2018 года в среднем по стране снизились на 4 и на 9 копеек — до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подешевел в Приволжском и в Северо-Западном федеральных округах — на 8 копеек, до 41,24 рублей и 41,71 рублей за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 44 тыс. 603 рублей за тонну, что на 2 тыс. 025 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 2 тыс. 087 рублей, до 45 тыс. 149 рублей за тонну.

Цены на Аи-95 заметнее всего опустились в Северо-Кавказском федеральном округе — на 27 копеек, до 45,4 рублей за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 45 тыс. 166 рублей за тонну, что на 2 тыс. 904 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 2 тыс. 919 рублей, до отметки в 45 тыс. 798 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 192 рублей и достигла 57 тыс. 858 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю уменьшилась на 4 копеек и составила 44,64 рублей за литр. Более всего дизель подешевел в Северо-Западном и Южном федеральных округах — на 7 и 6 копеек, до 45,24 рублей и 44,45 рублей за литр соответственно.